Unerwarteter Erfolg bei Kontrolle im Saale-Holzland-Kreis: Polizei schnappt Fahrraddieb

Der Polizei ist in Kahla ein mutmaßlicher Fahrraddieb ins Netz gegangen. (Symbolfoto)

Kahla. Eigentlich wollten die Beamten in Kahla nur einen Radfahrer kontrollieren. Doch die Polizisten entdeckten noch mehr.

In Kahla hatte am Dienstagabend, kurz vor Mitternacht, eine Verkehrskontrolle einen unerwarteten Erfolg gebracht. Ein 21-jähriger Radfahrer auf einem Rennrad war in der Bahnhofstraße angehalten und die Rahmennummer überprüft worden. Hierbei stellte sich heraus, dass das Fahrrad zur Fahndung ausgeschrieben war. Einen Eigentumsnachweis konnte der Mann nicht erbringen. Das Rennrad wurde sichergestellt.

Ob es sich tatsächlich um das gesuchte Fahrrad handelt, wird nun im Rahmen weiterer Ermittlungen geprüft.

