Eisenach. 70-jähriger kam in Linkskurve von der Straße ab.

Unfall bei Eisenach wegen regennasser Straße

Ein 70-jähriger Audi-Fahrer kam Mittwochnachmittag auf regennasser Fahrbahn in einer Linkskurve auf der Bundesstraße 19 Richtung Wilhelmsthal von der Straße ab und stieß gegen die Leitplanke. Der Fahrer sei unverletzt geblieben, meldet die Polizei. Der Schaden am Audi war jedoch so hoch, dass er abgeschleppt werden musste. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.

