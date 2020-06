Mühlhausen. Zu einem Arbeitsunfall mit einem Minibagger wurden über ein Dutzend Rettungskräfte am Dienstagvormittag in die Mühlhäuser Heinrich-Pfeiffer-Straße gerufen.

Unfall mit Minibagger: Zwei Männer in Mühlhausen verletzt

Am Dienstag hat sich ein schwerer Arbeitsunfall in Mühlhausen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, sei ein Minibagger gegen 11 Uhr bei Zaunbauarbeiten am jüdischen Friedhof umgefallen. Dabei habe er die Beine eines Arbeiters unter sich begraben. Der Mann hat neben dem Bagger gearbeitet und konnte sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Die Mühlhäuser Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen mit insgesamt 16 Rettern, zwei Rettungswagenbesatzungen und ein Notarztwagenteam rückten an, um den Mann unter dem Bagger zu befreien. Auch der Fahrer des Baggers wurde verletzt, er habe sich selbst aus dem umgekippten Kettenfahrzeug befreien können.

Beide Männer im Alter von 50 und 52 Jahren wurden in das Krankenhaus nach Mühlhausen gebracht, sie wurden nicht lebensbedrohlich verletzt. Warum der Bagger umfiel, dazu ermittelt das Amt für Arbeitsschutz.

