Unfall wegen technischer Mängel in Langenwetzendorf - die Polizei ist fassungslos

Langenwetzendorf. Ein Gespann hatte einen Unfall in Langenwetzendorf aufgrund technischer Mängel. Die anschließende Prüfung machte die Beamten fassungslos.

Am Donnerstag ereignete sich gegen 16.14 Uhr in Langenwetzendorf im Landkreis Greiz ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Dabei war laut Polizei ein Lkw mit Anhänger gegen einen Strommast und eine Hauswand gefahren. Im Fahrzeug befanden sich drei Personen einer Firma aus Nordrhein-Westfalen, die im Auftrag eines deutschen Telekommunikationsunternehmens im Nahbereich Schachtarbeiten durchführten.

Verschiedene Verstöße aufgedeckt

Um 16.38 Uhr erhielten spezialisierte Beamte den Auftrag, die Beamten vor Ort zu unterstützen. Beim Eintreffen konnten diese bereits erkennen, dass in diesem Zusammenhang gegen eine Vielzahl von Vorschriften verstoßen wurde.

Der Lkw war laut Polizei lose mit verschieden Baustoffen sowie Aushubmaterial beladen, welches in jeder Kurve hätte herabfallen können. Auf dem Anhänger befand sich ein etwa zwei Tonnen schwerer Minibagger, der nur provisorisch mit einem einfachen Spanngurt gesichert wurde.

Weiterhin wurde neben dem Bagger, auch auf dem Anhänger Aushub und Material lose transportiert. Von Ladungssicherung bei diesem Gespann zu sprechen, wäre laut Polizei Irrwitz.

Bei der technischen Inaugenscheinnahme der Bremsanlage vom Zugfahrzeug fielen die Spezialisten vom Glauben ab. Eine Bremsscheibe der Vorderachse fehlte komplett, die andere war ausgeglüht und zerbrochen. Bremsbeläge waren nicht mehr vorhanden.

Bremse ohne Bremsbeläge

Die Bremsanlage der Hinterachse und die des Anhängers waren ohne Funktion. Das heißt, der Lkw bremste -wenn man das überhaupt so nennen kann- ohne Bremsbeläge ausschließlich auf einer Seite an der Vorderachse, so die Polizei.

Darüber hinaus war das Himmelfahrtskommando zusätzlich überladen! Bei einer abschüssigen Straße musste dies zwangsläufig zu einer problematischen Verkehrssituation führen. Im Fahrzeug war ein Fahrtenschreiber verbaut, der wiederkehrenden Prüfungen unterliegt, so die Polizei. Die letzte Prüfung des Fahrtenschreibers konnte nicht ermittelt werden, sodass davon auszugehen ist, dass die Prüffristen nicht eingehalten wurden.

Angesichts dieser zahlreichen technischen Mängel in Verbindung mit der ungesicherten Ladung war sehr viel Glück im Spiel, dass das Ausmaß der Schäden relativ gering blieb. Zumal infolge des umgefahrenen Strommastes ein Funkenschlag zum Entzünden einer Wiese führte. Der Brand konnte rechtzeitig gelöscht werden, sodass die angrenzenden Gebäude nicht in Gefahr gerieten.

