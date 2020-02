Am Freitagabend kontrollierte die Polizei die Verkehrsteilnehmer in Günthersleben-Wechmar.

Günthersleben-Wechmar. Weil er penetrant eine Polizei-Verkehrskontrolle vom Beifahrersitz eines Autos heraus gestört haben soll, erhielt ein 32-Jähriger in Günthersleben-Wechmar eine Anzeige.

Unfreundlicher Beifahrer bei Verkehrskontrolle von Polizei angezeigt

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, kontrollierte sie am Freitagabend in Günthersleben-Wechmar im Landkreis Gotha eine Autofahrerin. Mit ihr im Wagen saß noch ein 32-Jähriger auf dem Beifahrersitz. Von dort aus soll dieser die Verkehrskontrolle zunächst mehrfach durch ungefragtes Dazwischenreden gestört haben.

Anschließend soll der offensichtlich alkoholisierte Mann das Seitenfenster geöffnet und weiter die Polizisten beleidigt haben. Schließlich soll er mit der Faust gedroht haben.

Während die eigentliche Verkehrskontrolle mit der Autofahrerin für sie ohne Beanstandungen verlief, erwartet den 32-jährigen Beifahrer nun eine Anzeige wegen Beleidigung.