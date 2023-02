Ungebetener Gast will nicht gehen - Frau bettelt in Jena um Bargeld

Jena. Eine 30-Jährige hat in Jena um Geld gebettelt. Dafür klingelte sie auch an der Tür einer 83-Jährigen - und wollte die Wohnung dann einfach nicht mehr verlassen.

Einen ungebetenen Gast bekam eine 83-Jährige am Sonntagmittag nicht mehr aus ihren vier Wänden.

Am späten Vormittag klingelte es an ihrer Wohnungstür in der Jenaer Ernst-Zielinski-Straße. Eine Frau stand mit einem handgeschriebenen Zettel vor der Tür und bat um Bargeld. Unaufgefordert betrat die Frau dann die Wohnung.

Obwohl die Rentnerin die Frau mehrfach bat, die Wohnung zu verlassen, kam sie dem nicht nach. Die 83-Jährige rief die Polizei, um das Hausrecht durchzusetzen. Die Beamten begleiteten die 30-Jährige sodann auch aus der Wohnung heraus.

Nachdem in der Dienststelle die Identität geklärt werden konnte, durfte die Frau - mit einer Anzeige im Gepäck - den Heimweg antreten.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.