Unterwäsche dient als Versteck für Diebesgut

Mit Diebesgut und Betäubungsmitteln ist eine 31-Jährige am Mittwochabend, in Sonneberg erwischt worden. Gegen 18:30 Uhr verließ die Frau den Einkaufsmarkt in der Robert-Hartwig-Straße, ohne die Ware zu bezahlen, teilte die Polizei mit.

Eine Angestellte des Marktes rief die Polizei. Als die Beamten die Tasche der Täterin durchsuchten, fanden sie das Beutegut und Betäubungsmittel. Während der Fahrt zur Dienststelle beleidigte die Frau die Beamten und leistete Widerstand.

Weiteres Diebesgut entdeckt

In der Unterwäsche der Täterin fanden die Beamten noch weiteres Diebesgut. Die 31-Jährige muss sich nun wegen Ladendiebstahls, Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

