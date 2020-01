Eine brennende Mülltonne hat am Donnerstagnachmittag beinahe für eine Tragödie in Heringen gesorgt. Das Feuer schlug auf die Fassade eines Wohnhauses in der Juri-Gagarin-Straße über.

Ursache für Fassadenbrand noch unklar

Noch steht die Brandursache nach einem Feuer am Donnerstagnachmittag in Heringen, in der Juri-Gagarin-Straße, nicht eindeutig fest. Dies teilte die Landespolizeidirektion Nordhausen am Freitag der TA mit. Die Kriminalpolizei hat zur Brandursache die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 15.30 Uhr entzündete sich die Fassadendämmung eines Wohnhauses. Die Flammen schlugen schnell bis zum Dachkasten hoch und griffen dann auf drei Abfallbehälter über, die vor dem Haus standen. Eine Nachbarin entdeckte das Feuer und verhinderte so wahrscheinlich Schlimmeres. Die alarmierten Bewohner versuchten vergeblich, den Brand zu löschen. Die Feuerwehren aus Heringen und Windehausen kamen mit knapp 20 Brandbekämpfern zum Einsatz und erstickten die Flammen. Dabei kam auch eine Drehleiter zum Einsatz. Menschen wurden nicht verletzt. Der Schaden ist mit 10.000 bis 15.000 Euro beträchtlich.