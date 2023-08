Vandalismus: Unbekannte wüten in Kirche im Saale-Holzland-Kreis

Dornburg-Camburg. Die Polizei ermittelt im Saale-Holzland-Kreis in einem Fall von Vandalismus. Unbekannte haben in einer Kirche gewütet.

Unbekannte haben in einer Kirche in Dornburg-Camburg im Saale-Holzland-Kreis gewütet. Laut Polizei hatten der oder die Täter sich in das Gotteshaus am Kirchplatz begeben und dort mehrere Kerzen entzündet. Anschließend verunreinigten sie den Innenraum der Kirche mit Kerzenwachs.

Außerdem wurden mehrere Seiten aus dem Besucherbuch gerissen und angezündet. Darüber hinaus beschmierten die Unbekannten das Buch mehrfach.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens und die genauen Hintergründe sind derzeit unklar. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.