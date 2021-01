Ein Blaulicht an einer Polizeistreife.

Vater und fünfjähriger Sohn tot in Waldstück gefunden

Ein vermisster Vater und sein fünfjähriger Sohn sind tot in einem Waldstück im Süden Thüringens gefunden worden. Ein Wanderer habe die beiden am Donnerstagmittag bei Unterharles nahe der Grenze zu Bayern gefunden, teilte die Polizei am Abend mit. Die Ermittler der Kripo Suhl gehen demnach davon aus, dass der Fünfjährige Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Der Vater habe sich ersten Erkenntnissen zufolge danach selbst getötet, hieß es.

Der 44-Jährige aus dem nahen Bauerbach und sein Sohn seien seit dem 19. Dezember vermisst gewesen. Sie seien mittags mit einem Auto davon gefahren. Am Mittwoch hatte die Polizei auch die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach den beiden gebeten. Der Wanderer entdeckte am Donnerstag auch den beschriebenen Wagen im Wald, hieß es von der Polizei. Der Fundort ist wenige Kilometer vom Wohnort des Mannes entfernt. Die Leichen sollen nun obduziert werden.

Hilfe bei suizidalen Gedanken

Menschen, die unter Suizidgedanken leiden, finden bei der Telefonseelsorge unter den kostenlosen Hotlines 0800 - 1110111 / 0800 - 111 0 222 und 116 123 anonym und rund um die Uhr Hilfe. Über die Homepage der Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de) sind auch E-Mail- und Chatberatungen möglich. Direkte Anlaufstellen sind die sozialpsychiatrischen Dienste, die psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen vor Ort sowie Ärzte und psychiatrische Kliniken. Weitere Informationen und eine Auswahl an Hilfsadressen finden Sie unter www.nest-thueringen.de/hilfsangebote/