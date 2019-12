Rüdersdorf. Mit Drogen und einem gestohlenem Führerschein waren zwei Männer auf der Autobahn unterwegs – und das in einem gestohlenen Transporter.

Verdächtige mit gestohlenem Transporter und Drogen auf A4 unterwegs

In einem gestohlenen Opel-Vivaro sind am Dienstag zwei Männer über die A9 von Sachsen-Anhalt nach Thüringen gefahren.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, war der Opel in der Nacht zu Dienstag in Halle gestohlen worden.

Die Polizei fand das gesuchte Fahrzeug auf einem Parkplatz der A4 in Fahrtrichtung Dresden. An Bord befanden sich zwei Männer. Beim Beifahrer wurde eine Tüte mit 40 g Amphetamin sichergestellt. Beim Fahrer entdeckten die Ermittler einen ebenfalls als gestohlen gemeldeten Führerschein und ein Drogenvortest reagierte bei dem Mann positiv.

Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen und verbrachten die Nacht im Gewahrsam der Autobahnpolizei. Das gestohlene Fahrzeug konnte im Verlaufe des Mittwochs an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden. Gegen die beiden Männer im Alter von 19 und 23 Jahre wurden mehrere Anzeigen unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder freigelassen.

