Verfolgung in der Nähe der tschechischen Grenze: Zoll findet 240 Gramm Crystal bei Mann aus Gera

Bad Elster. Ein Mann aus Gera wollte sich auf dem Rückweg von Tschechien nicht kontrollieren lassen. Der Zoll nahm die Verfolgung auf - bis der Mann an einer Baustelle stoppen musste.

Rund 240 Gramm Crystal haben Zöllner des Hauptzollamtes Erfurt bei einem 39-jährigen Thüringer in Bad Elster sichergestellt.

Wie das Hauptzollamt am Dienstag mitteilt, kam der Geraer bereits am 3. Juli mit seinem Pkw aus der Tschechischen Republik. Der Zoll wollte ihn für eine Kontrolle stoppen, er beschleunigte aber sein Fahrzeug und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch Bad Elster.

An einer Baustellenampel musste der Mann verkehrsbedingt halten und fuhr auf einen vor ihm stehenden Pkw auf und beschädigte diesen. Der 39-Jährige rannte daraufhin von seinem Fahrzeug in Richtung Baustelle und warf dabei Gegenstände in die Böschung. Hierbei handelte es sich um zwei Cliptütchen mit insgesamt rund 240 Gramm Crystal.

Die Zöllner leiteten gegen den Mann ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein und nahmen ihn vorläufig fest. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv.

Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Dresden übernommen. Gegen den 39-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen, er befindet sich in Untersuchungshaft.

