Verkehrsschild vor der Haustür in Jena gefunden - Eigentümer von E-Scooter gesucht

Unfallverursacherin flieht vom Tatort

Ein Zeuge hat am Sonntagabend in Jena in der Anna-Siemsen-Straße eine Unfallflucht beobachtet. Der Unfallverursacher hatte laut Polizei beim Ausparken einen daneben stehenden Opel mehrmals gestreift und beschädigt. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort.

Der Zeuge teilte der Polizei mit, dass es sich bei dem Unfallverursacher um eine Frau handelte. Diese konnte ausfindig gemacht werden und erhält eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort.

Verkehrschild vor der Haustür gefunden

Eine Anwohnerin der Gillestraße hat am Sonntagmorgen ein Verkehrsschild vor ihrer Haustür gefunden. Unbekannte hatten das Schild aus seiner Verankerung gerissen und anschließend dort abgelegt. Die Polizei muss nun ermitteln, woher genau das Schild entwendet wurde.

Eigentümer von E-Scooter gesucht

Die Jenaer Polizei sucht den Eigentümer Den Roller der Marke Rolektro stellte die Polizei nach eigenen Angaben am 28. Februar um 14 Uhr in der Stauffenbergstraße sicher. Wer Angaben zum Eigentümer des E-Scooter machen kann, soll sich bei der Polizei Jena melden.

