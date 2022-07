Verkehrsüberwachung vor Kindergarten offenbart "erschreckende" Unkenntnis

Schwallungen. Bei einer Verkehrsüberwachung vor einem Kindergarten in Schwallungen gab es neben Geschwindigkeitsverstößen laut Polizei auch "erschreckende" Unkenntniss bei den Autofahrern.

Am Freitagmorgen führte die Polizei zwischen 7.45 und 9.15 Uhr in Schwallungen vor dem Kindergarten in der Kreuzstraße eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Zuvor hatten sich Anwohner, Eltern und Angestellte des Kindergartens massiv über Geschwindigkeitsverstöße beschwert.

Im gesamten Kontrollzeitraum wurden insgesamt 21 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Am schnellsten durchfuhr ein Autofahrer mit 44 km/h die verkehrsberuhigte Zone. Dafür gibt es mindestens einen Monat Fahrverbot und ein Bußgeld, so die Polizei.

Aber auch viele Eltern, die mit Autos ihre Kinder brachten, hielten sich demnach nicht an die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit von 10 km/h. Laut Polizei kam noch "erschreckend" hinzu, dass eine hohe Anzahl der ermittelten Autofahrer davon ausgingen, dass in einem verkehrsberuhigten Bereich eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h zulässig sei.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen:

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.