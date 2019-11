Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verletzte bei Unfall in Kamsdorf: Auto fliegt 17 Meter weit und überschlägt sich mehrfach

Am Freitag ereignete sich gegen Mitternacht ein schwerer Verkehrsunfall in Kamsdorf (Landkreis saalfeld-Rudolstadt). Wie die Polizei mitteilte, war eine 21-Jährige mit ihrem Auto in der Ernst-Thälmann-Straße in Richtung Saalfeld unterwegs.

Auto hebt zweimal ab

Dabei habe sie übersehen, dass die Straße unterhalb des Norma-Marktes in die Ferdinand-Chelius-Straße mündet und für den Geradeausverkehr endet. Mit dem Auto fuhr sie jedoch geradeaus weiter, hob aufgrund des 4 Meter tiefen Gefälles ab und flog 17 Meter weit, bevor das Auto wieder aufkam. Wegen einer weiteren Geländeerhöhung hob das Fahrzeug ein zweites Mal ab und überschlug sich nach der zweiten Landung mehrfach.

Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Schließlich kam das Auto auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ihr Beifahrer erlitt schwere Verletzungen.

Bei der 21-Jährigen wurde den Angaben der Polizei zufolge ein Alkoholwert von 1,42 Promille gemessen.

