Meiningen. Einen ziemlich ungewöhnlichen gab es am Mittwoch bei Meiningen.

Verlorenes Rad rollt vor Auto - Beim Ausweichen in Graben überschlagen

Mittwochnachmittag fuhr ein 20-jähriger Opel-Fahrer von Meiningen in Richtung Rohr. Am Ortsausgang, in Höhe des Schwimmbades, löste sich laut Polizei plötzlich ein Rad vom Fahrzeug und rollte vor das Auto eines 70-jährigen Mannes.

Dieser versuchte dem Geschoss auszuweichen, verlor dabei aber die Kontrolle über seinen PKW und fuhr in den Straßengraben. Dort drehte sich der Citroen auf das Dach und blieb liegen. Der Fahrer verletzte sich glücklicherweise nicht. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen