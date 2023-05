Vermisste 16-Jährige aus Südthüringen zurückgekehrt

Meiningen. Die Suche nach einer vermissten 16-Jährigen aus Meiningen ist beendet. Die Jugendliche war auf dem Weg zur Schule spurlos verschwunden.

Die seit Dienstagmorgen vermisste 16-Jährige aus Meiningen ist wohlbehalten zu ihrer Familie zurückgekehrt. Das teilte die Polizei am Freitagnachmittag. Weitere Angaben, wo sich die Jugendliche aufgehalten habe, wurden nicht gemacht.

Die 16-Jährige war am Dienstag von ihrer Mutter gegen 7.20 Uhr an die Einmündung Rohrer Straße/Berliner Straße gebracht worden, von wo sie den Weg zu ihrer Schule antreten wollte. Anstatt zur Schule lief die Jugendliche allerdings in Richtung Bahnhof.

Nach ersten Erkenntnissen wurde nicht ausgeschlossen, dass die 16-Jährige mittels öffentlicher Verkehrsmittel in Richtung Bayern zu einem Freund gefahren sein könnte. Ihr Aufenthalt blieb jedoch unklar und jedwede Kontaktversuche über Polizei, Familie und Freunde schlugen fehl.