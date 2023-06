Vermisster 79-Jähriger aus dem Altenburger Land noch rechtzeitig gefunden

Löbichau. Die Suche nach einem 79-jährigen Bewohner eines Pflegeheimes ist beendet. Der Mann wurde gefunden, musste jedoch umgehend ins Krankenhaus gebracht werden.

Der seit Mittwochabend gegen 23.30 Uhr vermisst gemeldete 79-Jährige aus Löbichau ist am Donnerstagabend kurz vor 20 Uhr auf einem Feldweg in der Nähe Großstechau von der Polizei gefunden worden. Der Mann sei den Angaben zufolge ansprechbar, aber in schlechtem Allgemeinzustand gewesen. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte ihn schließlich in ein Krankenhaus.

Der Mann war am Mittwoch zuletzt gegen 21 Uhr im Bereich seiner Pflegeeinrichtung gesehen worden. Seitdem war er verschwunden.

Nachdem bei der Polizei die Vermisstenanzeige eingegangen war, waren umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet worden. Dabei kamen neben mehreren Polizeistreifen, auch ein Polizeihubschrauber sowie ein Polizeihund zunächst erfolglos zum Einsatz.