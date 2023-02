Verstümmelter Ziegenbock-Kadaver im Landkreis Greiz gefunden

Berga. Polizei und Veterinäramt ermitteln nach dem Fund eines Fund toten Ziegenbocks. Hier wurde der verstümmelte Kadaver entdeckt. Es werden Zeugen gesucht.

Im Landkreis Greiz hat ein Anwohner am Samstag eine unschöne Entdeckung gemacht. Laut Polizei wollte der Mann gegen 9.30 Uhr in Berga zu seinem Grundstück im Bereich Schlossberg fahren, als er in seiner Zufahrt einen leblosen Ziegenbock fand, der dort offenbar durch Unbekannte abgelegt worden war.

Dem verendeten Tier seien beide Ohren abgetrennt gewesen, wohl um eine Identifizierung durch die Ohrmarken unmöglich zu machen. Das Veterinäramt wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und hat in Zusammenarbeit mit der Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierkörperbeseitigungsgesetz aufgenommen.

Der Tierkadaver wurde vermutlich zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstagmorgen, 9.30 Uhr, im Bereich Schlossberg gegenüber des Rückhaltebeckens abgelegt. Hinweise zum Sachverhalt nehmen die Polizei Greiz unter Tel. 03661 6210 oder das Veterinäramt unter Tel. 036628 5805107 entgegen.

