Jena. In Jena ist es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Polizeieinsatz gekommen. Außerdem wurde ein Alarm in einem Lebensmittelmarkt gemeldet.

Verwirrte Frau klettert in 3. Etage über Balkons und beißt Polizist

Polizei und Rettungsdienst kamen am Sonntag gegen 14 Uhr in der Stauffenbergstraße zum Einsatz, nachdem dort eine Frau in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses über Balkons geklettert war. Einem Nachbarn sei es gelungen, die 36-Jährige auf seinem Balkon zum Bleiben zu bewegen, teilte die Polizei am Montag mit.

Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau, die alkoholisiert gewirkt habe. Zuvor hatte die 36-Jährige einen Polizisten in den Unterarm gebissen. In der Wohnung der Frau sei ein Tütchen mit weißem Pulver gefunden, bei dem es sich offenbar um Drogen handele, was ihr gefährliches Verhalten erklären würde, so die Polizei. Die Untersuchungen dazu laufen noch.

Alarm in Lebensmittelmarkt

Am Sonntag wurde zudem gegen 17 Uhr ein Alarm in einem Lebensmittelmarkt in der Friedrich-Körner-Straße gemeldet. Laut Polizei stellte sich die rote Alarmlampe jedoch als rot leuchtender Corona-Zähler heraus, mit dem die Anzahl der Käufer gemessen wird, die den Supermarkt betreten. Dieser sei offensichtlich defekt gewesen.

