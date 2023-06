Vier Autos in Auffahrunfall im Saale-Orla-Kreis verwickelt

Frössen Am Montag ereignete sich ein Unfall auf der B90 zwischen Blintendorf und Frössen. Eine Frau wurde verletzt.

Vier Autos waren am Montag gegen 12 Uhr in einen Unfall auf der B90 zwischen Blintendorf und Frössen verwickelt.

Laut Angaben der Polizei fuhren die vier Autos hintereinander, als der vordere Pkw bremste, um abzubiegen. Auch das Fahrzeug dahinter reduzierte die Geschwindigkeit. Allerdings bemerkten die Fahrer der beiden anderen Autos den Vorgang zu spät und fuhren auf.

Bei dem Unfall verletzte sich die Fahrerin des hinteren Autos im Alter von 36 Jahren leicht und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Fahrer im Alter von 53 bis 68 Jahren blieben unverletzt. An allen Autos entstand Sachschaden. Für etwa eine Stunde war die Straße an der Unfallstelle nur halbseitig befahrbar.

