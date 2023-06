Vier Autos in Unfall bei Weißenborn verwickelt: Fünf Personen verletzt

Weißenborn Bei einem Unfall im Saale-Holzland-Kreis sind fünf Personen teils schwer verletzt worden.

Nach einem Vorfahrtsfehler kam es am Freitag zu einem schweren Unfall nahe Weißenborn. Wie die Polizei mitteile, war eine 31-Jährige zur Mittagszeit mit ihrem Opel auf der L1073 aus Richtung Bad Klosterlausnitz in Richtung Eisenberg unterwegs. Eine andere Opelfahrerin wollte kurz nach dem Ortsausgang Weißenborn von der Eisenberger Straße in die Landstraße abbiegen. Dabei habe die 30-Jährige die Vorfahrt missachtet und es kam zum Zusammenstoß.

Fünf Verletzte, vier Autos nicht mehr fahrbereit

Ein Auto sei durch der Kollision in den Gegenverkehr geraten und mit dem Pkw einer 20-Jährigen zusammengeprallt. Das Auto wiederum kollidierte mit einem Dacia eines 51-Jährigen.

Bei dem Unfall wurden fünf Personen verletzt. Mindestens ein Mensch sei schwer verletzt worden, heißt es in der Mitteilung weiter. Alle vier Autos waren zudem nicht mehr fahrbereit. Im Einsatz waren mehrere Rettungswagen sowie die Feuerwehr Weißenborn. Es kam zur Vollsperrung der Landstraße am Unfallort.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.