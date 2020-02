In Erfurt Vieselbach hat die Polizei den Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. (Symbolbild)

Völlig betrunkener Lkw-Fahrer wird auf A4 zur Gefahr

Am Montagvormittag hat die Polizei einen völlig betrunkenen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der zuvor in Schlangenlinien über die A4 fuhr. Wie die Polizei informierte, hatte ein Autofahrer den Beamten den Lkw-Fahrer gemeldet, der zwischen Jena und Erfurt in Richtung Frankfurt unterwegs war.

Der Autofahrer sei hinter dem Lkw gefahren und informierte die alarmierten Polizisten stets über den Aufenthaltsort, so dass die Beamten den Lkw-Fahrer bei Erfurt-Vieselbach kontrollieren konnten, wo er die Autobahn verlassen hatte. Dort sei es noch zu einem Zusammenstoß des Lkw mit dem Auto des „Verfolgers“ gekommen.

Als die Polizisten einen Atemalkoholtest beim Lkw-Fahrer durchführten, habe der einen Wert von 2,14 Promille ergeben. Bei der Fahrt von Jena-Göschwitz bis Erfurt-Vieselbach habe der 47-Jährige mit seinem Lkw und der unsicheren Fahrweise auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Gegen den Mann werde nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.