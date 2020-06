Von Corona-Regeln angenervter Einkäufer verletzt Security-Mann

Die Polizei in Suhl hat gegen einen 32-Jährigen eine Anzeige aufgenommen.

Suhl. Den Security-Mann eines Supermarktes in Suhl verletzt hat am Mittwochabend ein offensichtlich von den Corona-Regeln angenervter 32 Jahre alter Einkäufer.

Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der 32-Jährige geweigert, aufgrund der bestehenden Corona-Regeln in einem Supermarkt in Suhl einen Einkaufswagen zu verwenden. Erst als ihn ein Markt-Mitarbeiter mehrfach darauf angesprochen hatte, nahm sich der Mann einen Wagen, den er aber schon am Eingangsbereich wieder stehen ließ.

Als er auf dem Weg zu den Kassen bemerkte, dass diese bereits alle geschlossen waren, ließ er nach Angaben der Supermarkt-Mitarbeiter offensichtlich genervt seine Einkäufe fallen. Dabei gingen einige aus Glas zu Bruch gingen. Danach sprang der Mann über das Kassen-Absperrband und wollte den Markt auf schnellem Weg verlassen.

Allerdings konnte ein Security-Mann den 32-Jährigen festhalten. Als dieser sich dagegen wehrte, soll er den Security-Mann verletzt haben.

Die hinzugerufene Polizei nahm eine Anzeige auf und vom Supermarkt erhielt der wütende Einkäufer ein Hausverbot.