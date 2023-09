Von der Sonne geblendet: Autofahrerin übersieht Motorradfahrer

Floh-Seligenthal. Ein Motorradfahrer, der auf seiner Maschine am Straßenrand saß, ist bei einem Unfall in Südthüringen schwer verletzt worden.

Eine Autofahrerin hat am Mittwochabend in Floh-Seligenthal im Landkreis Schmalkalden-Meiningen einen 51-jährigen Motorradfahrer angefahren und dabei schwer verletzt.

Laut Thüringer Polizei saß der Fahrer auf seinem stehenden Motorrad am Straßenrand in Kleinschmalkalden und unterhielt sich mit einem anderen Mann. Die 35-jährige Fahrerin gab an, sie sei von der tief stehenden Sonne geblendet worden und habe den Mann am Straßenrand deshalb übersehen.

Der 51-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Polizei hat Ermittlungen gegen die Fahrerin aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

