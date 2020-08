Von Fahrbahn abgekommen: Autofahrer bei Unfall nahe Hörschel verletzt

Hörschel. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Notlage hat ein Autofahrer am Samstag einen Unfall auf der L 1021 gebaut.

Am Samstagmorgen ist ein 67 Jahre alter Citroen-Fahrer auf der L 1021 verunglückt und hat sich leichte Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann aus Eisenach kommend in Richtung Herleshausen unterwegs, als er offenbar in eine gesundheitliche Notlage geriet und nach links von der Fahrbahn abkam. Das Auto überquerte die Gegenfahrbahn, touchierte die Leitplanke, stieß gegen einen Leitpfosten sowie mehrere Bäume und kam schließlich neben der Straße zum Stehen.

Der 67-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Citroen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

