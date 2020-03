Rottenbach. Autofahrer kommt nach Unfall in Rottenbach noch glimpflich davon.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Von Sonne geblendet: Schranke übersehen

Die tief stehende Sonne habe ihn geblendet, sagte ein Autofahrer gegenüber der Polizei. Montagvormittag war er aus diesem Grund gegen die Schranke am Bahnübergang Rottenbach gefahren und hatte sie beschädigt. Züge konnte in Folge dessen nur noch langsam diese Stelle passieren. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang nochmal auf besondere Bedingungen in dieser Jahreszeit hin. Nebel, noch frühzeitige Dunkelheit und die tief stehende Sonne am Morgen machen es Autofahrern schwer. Hinzu kommen rutschige Straßen, verursacht mitunter noch durch Schneefall und Frost. Entsprechend angepasst sollten Verkehrsteilnehmer fahren. Und gerade beim Überqueren von Bahnübergängen ist zudem besonders auf Signalanlagen zu achten.

Kleinflugzeug muss in Gothaer Kleingartenanlage notlanden

Busfahrer bei Bad Langensalza verletzt – Unfallverursacher flüchtet