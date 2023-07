Vorfahrt missachtet: Radfahrer bei Unfall in Nordhausen schwer verletzt

Nordhausen. Ein 35 Jahre alter Radfahrer ist am Dienstag in Nordhausen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Unfall auf der Alte Leipziger Straße in Nordhausen ist am Dienstagnachmittag ein Radfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, war der 35-Jährige aus Richtung Nordhausen kommend Richtung Görsbach unterwegs.

Im Bereich Urbach fuhr ein 28 Jahre alter Polo-Fahrer vorfahrtsberechtigt auf die Straße auf und kollidierte mit dem Radfahrer. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand Sachschaden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.