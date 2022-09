Vorfahrtsfehler führt zu Unfall mit vier Verletzten

Worbis. Ein 18-jähriger Autofahrer übersah am Mittwochabend in Worbis einen vorfahrtsberechtigten Ford-Fahrer, wodurch es zu einer Kollision kam. Vier Personen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Am Mittwochabend übersah ein 18-jähriger Autofahrer in Worbis beim einbiegen in den Hausener Weg einen vorfahrtsberechtigten Ford Focus, der auf der Hausener Straße in Richtung Industriestraße unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten mit der Vorderseite.

Sowohl die drei Insassen im Ford, als auch der Fahrer des Mercedes verletzten sich bei der Kollision leicht. Sie wurden in ein Krankenhaus verbracht.

