Wartburgkreis: Mehrfach Drogenfahrten unterbunden - brennende Papiertonnen

Creuzburg: Papiertonnen brennen

Dienstagabend gerieten Papiermülltonnen in der Creuzburger Marktstraße in Brand. Das Feuer habe auf die Holzverschalung des Müllabstellplatzes übergegriffen, konnte durch die Feuerwehr dann aber schnell gelöscht werden. So kam es auch nicht zum Übergreifen der Flammen auf ein Nebengebäude.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Sie sucht nun Zeugen, die irgendetwas beobachtet haben, ob der Brand mutwillig erzeugt wurde. Telefon: 03691/261124.

Mehrere Drogenfahrten gestoppt

Eine 34-jährige VW-Fahrerin wurde Dienstagabend im Stadtweg in Stregda positiv auf Amphetamin und Kokain getestet. Sie durfte die Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten.

Ebenso erging es einem 30-jährigen Mercedes-Fahrer in Ifta, der an der Straße "In der Silbergrube" gestoppt und positiv auf Betäubungsmittel getestet wurde. Bei einem 41-jährigen in Wutha-Farnroda verlief der Drogenvortest positiv auf Cannabis.

In allen Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Bad Salzungen: Diebstahl aus Gartenlaube

Werkzeuge und Gartengeräte im geschätzten Wert von 600 Euro entwendeten Unbekannte aus einer Gartenlaube in der Hersfelder Straße. Den Tatzeitraum schränkt die Polizei auf zwischen den 6. Juni, 21.30 Uhr, und 16. Juni, 9.30 Uhr, ein.

Gestohlen wurden ein Makita Akku-Schrauber mit drei Akkus, ein Winkelschleifer von Bosch, eine Akku-Stich-Gartensäge von Bosch und eine Stihl-Kettensäge. Hinweise zum Diebstahl oder dem Verbleib des Diebesgutes nimmt die Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695/5510 entgegen.

