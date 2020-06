Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weimar: E-Bike gestohlen - Kaffeepresse brennt

E-Bike in Weimar gestohlen

Ein E-Bike im Wert von 2000 Euro verschwand in der Nacht zum Sonntag vom Fahrradträger eines Transporters, der in der Abraham-Lincoln-Straße abgestellt war. Ein unbekannter durchtrennte das sichernde Schloss und fuhr mit dem Rad davon.

Das zweite E-Bike auf dem Träger wollte der Täter im Anschluss holen. Doch ein Zeuge sprach ihn an, weshalb der Mann in unbekannte Richtung flüchtete.

Kaffeepresse brennt in Weimar

Ein 82-Jähriger löste am Sonntagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Er wollte sein Abendessen aufwärmen, hatte jedoch versehentlich die falsche Herdplatte angeschaltet. Auf dieser stand eine Kaffeepresse, die unter erheblicher Rauchentwicklung zu schmelzen begann.

Die angerückte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und lüftete die Wohnung ausgiebig. Es entstand ein geringer Sachscahden. Der Rentner wurde vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht.

Verkehrskontrolle und Moped-Diebstahl in Kranichfeld

Sein am Wochenende als gestohlen gemeldetes Motorrad konnte der Besitzer am Sonntagnachmittag unweit des Tatorts selbst wieder auffinden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde das Krad wieder an seinen Besitzer übergeben.

Zudem unterzogen die gerade im Ort eingesetzten Beamten am Sonntagnachmittag einem polizeibekannten 44-Jährigen in einem Ford einer Vekehrskontrolle. Es stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Er wurde zur Blutentnahme ins nächste Krankenhaus mitgenommen.

