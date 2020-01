Erfurt. Winterliche Straßenverhältnisse haben am Wochenende in Thüringen zu weiteren Verkehrsunfällen geführt. Vier Menschen wurden dabei verletzt.

Weitere Unfälle auf schneeglatten Straßen in Thüringen

Wie die Polizei informiert war eine 25-Jährige am späten Samstagabend mit ihrem Auto auf der B4 zwischen Gebesee und Straußfurt von der schneeglatten Fahrbahn abgekommen. In einer Rechtskurve hatte sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war damit anschließend in die Leitplanke gekracht, heißt es im Polizeibericht. Die 25-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste deshalb in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde deshalb abgeschleppt.

Autofahrt auf B4 endet in der Leitplanke

Weiter nördlich ereignete sich auf der gleichen Bundesstraße ebenfalls ein Verkehrsunfall. Ein 41-Jähriger hatte hier die Kontrolle über sein Auto verloren. Auf winterlicher Straße war er damit zwischen den Anschlussstellen Nordhausen und Sundhausen von der Straße abgekommen und sei anschließend in der Leitplanke gelandet, teilte die Polizei mit. Auslaufende Betriebsstoffe mussten durch die Feuerwehr beseitigt werden. Der 41-Jährige kam unverletzt davon.

Drei Verletzte nach Unfällen auf winterglatter A4

Ebenfalls am Samstagabend waren auf der A4 bei Weimar zwei Autofahrer aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse verunglückt. Insgesamt drei Personen wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Verletzte bei zwei Unfällen auf der A4 Verletzte bei zwei Unfällen auf der A4 Am Samstagabend ereigneten sich auf der A4 bei Weimar im dichten Schneefall zwei Verkehrsunfälle. Dabei wurden drei Personen verletzt. Foto: Stefan Eberhardt Stimmen Sie ab 4 Bewertungen

In Straßengraben gerutscht

Eine halbe Stunde vor Mitternacht war auf der L2062 in der Nähe der Anschlusstelle zur B243 ein 21 Jahre junger Mann mit seinem Auto in den Straßengraben gerutscht. Auch er kam ohne Verletzungen davon. Sein Auto wurde vom Abschleppdienst geborgen.

Nach Überschlag auf dem Dach liegend weitergerutscht

Zuvor war auf der Verbindungsstraße zwischen Ebersdorf und Remptendorf im Saale-Orla-Kreis ein 19-Jähriger mit seinem Auto auf glatter Straße ins Schleudern geraten. Laut Polizei hatte sich das Auto, nachdem es gegen eine Böschung gefahren war, anschließend und dann noch mindestens 50 auf dem Dach über die Straße gerutscht. Auch hier konnten sich beide Insassen selbstständig und unverletzt aus dem Fahrzeuginneren befreien. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

10.000 Euro nach Unfall auf glatter Straße

Am Samstag ereignete sich noch ein weitere Glätteunfall, ebenfalls im Saale-Orla-Kreis. In der Nähe von Schmorda im Saale-Orla-Kreis kam ein 47-Jähriger mit seinem Auto beim Durchfahren einer Kurve von der schneeglatten Straße ab. Erst in einem Straßengraben blieb das Fahrzeug liegen, nachdem es zuvor mit zwei Leitplanken kollidiert war. Der Mann hinterm Steuer kam unverletzt davon. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei mit 10.000 Euro angeben.

Am frühen gestrigen Abend setzte über Mittelthüringen starker Schneefall ein. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt verwandelten sich dadurch viele Straßen in rutschige Eisbahnen.