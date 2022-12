Wenn aus dem Kamin plötzlich eine Eule schaut: Tierischer Einsatz für Feuerwehr Gera

Von spektakulär bis skurril: Die sonderbarsten Polizeimeldungen 2022

Der Polizei in Nordhausen war zunächst ein Bagatellunfall gemeldet worden. In Windehausen sei ein Auto gegen einen geparkten Pkw gefahren, verletzt sei niemand, so hieß es. Umso mehr staunten die Beamten, als sie an der Unfallstelle eintrafen: Zwei Pkw waren ineinander verkeilt. Eine Hauswand stützte das Gebilde. Der unterlegene Pkw war seitlich an der Wand entlanggeschoben und die sorgfältig gepflegte Hecke über mehrere Meter schlichtweg gehäckselt worden. Schuld an dem Ganzen sei eine Katze. Das Tier habe, so erklärte der 19-jährige Fahrer eines Mercedes, plötzlich am Ortseingang die Straße überquert. Der Mann habe ausweichen wollen, das Tier bloß nicht verletzen, war sein Wille. Das Tier überlebte. Aber die Fahrphysik und eine regennasse Straße erschwerten einen gelungenen Abschluss des Ausweichmanövers. Der Mercedes kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Bordstein und durch gut drei Meter Hecke. Dann traf er auf einen in einer Grundstückseinfahrt geparkten VW Up. Der Mercedes schlug in die Beifahrerseite des VW ein und riss diesen mit sich, wodurch der Kleinwagen in ein Hoftor und gegen eine Hauseingangstür geschleudert worden ist.Der 19-Jährige bremste, verlor die Kontrolle über den Wagen und dann nahm das Unglück seinen Lauf: Demnach durchbrach sein Wagen in der Folge eine Hecke und prallte gegen ein parkendes Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das parkende Auto gegen ein Hoftor und eine Haustür geschleudert. Ineinander verkeilt schrammten die beiden Fahrzeuge schließlich an der Hauswand des Hauses im Landkreis Nordhausen entlang, bis sie schließlich liegen blieben. Der junge Mann blieb bei dem Unfall unverletzt und auch die Katze überlebte das Ausweichmanöver. Die Gesamthöhe des Sachschadens war zunächst unklar. Jedoch sei allein an den beiden Autos ein Schaden von rund 20 000 Euro

Foto: Silvio Dietzel