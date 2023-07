Wer vermisst seinen Vierbeiner?: Polizei rettet Hund auf A4 bei Jena

Jena. Auf der A4 bei Jena hat die Polizei am Freitag einen entlaufenen Hund eingefangen. Jetzt wartet das Tier auf seinen Besitzer.

Am Freitagmorgen hat die Autobahnpolizei auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Stadtroda und Jena einen entlaufenen Hund -vermutlich einen Labrador- eingefangen. Wie die Polizei informierte, war das Tier im Bereich des Parkplatzes Rodablick in Richtung Frankfurt am Main unterwegs.

Da vor Ort kein Halter ausfindig gemacht werden konnte, nahmen die Beamten das Tier in Obhut. Mit dem Vierbeiner ging es dann im Streifenwagen zum Tierheim Jena. Hier wartet er jetzt auf seinen Besitzer.

