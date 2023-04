Wieder Milchautomaten-Diebe im Eichsfeld unterwegs

In Breitenworbis haben Unbekannte eine Milchtankstelle versucht auszurauben. Erst kürzlich waren Täter in Körner unterwegs. Auch am Sonntag waren sie erst dort gesichtet worden. (Archivbild)

Breitenworbis/Körner. Unbekannte haben in Breitenworbis eine Milchtankstelle ausgeraubt. Kurz zuvor waren die mutmaßlichen Täter wohl auch in Körner unterwegs. Sogar einen Fluchtfahrer hatten die Diebe engagiert.

Am Sonntag haben unbekannte Männer in Breitenworbis einen Milchautomaten ausgeraubt. Laut Polizei hätten die Täter gegen 7.40 Uhr erst fünf Liter Milch aus dem Automaten entnommen und anschließend gewaltsam die Geldkassette herausgerissen. Am Ausgang habe ein dritter Mann in einem silbernen Mercedes Kombi als Fluchtfahrer gewartet.

Doch die Diebe hatten die Milch-Rechnung ohne den Besitzer gemacht, der zusammen mit einem weiteren Zeuge die Diebe am Ausgang überraschte. Den Tätern gelang zwar die Flucht, jedoch waren sie zuvor ihre Beute weg.

Kurz zuvor waren die Milch-Diebe womöglich bereits in Körner am Werk. Hier hielten sie sich in einer Milchtankstelle in der Dammstraße auf. Allerdings war auch eine Mitarbeiterin anwesend, die damit einen Diebstahl verhinderte.

Derzeit werte die Polizei die Bilder der Überwachungskamera aus. Wer Hinweise zum Tatgeschehen, insbesondere zu den drei Tätern geben kann oder wem ein silberfarbener Mercedes Benz Kombi mit polnischem Kennzeichen am Sonntagmorgen zwischen Breitenworbis und Körner aufgefallen ist, werde gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt oder in Mühlhausen zu melden.

