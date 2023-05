Wilderei bei Gera: Zeuge hört Schuss und sieht Kadaver

Ein Jäger hält sein Gewehr in der Abenddämmerung (Symbolfoto).

Gera. Ein totes Wildschwein ist in Bocka gefunden worden. Es wurde offensichtlich erschossen.

Ein mutmaßlicher Jagdwilderer hat in Bocka (Landkreis Greiz) einen Schuss abgegeben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, hörte ein Zeuge am Donnerstagabend einen Schuss auf einem Feld. Anschließend sei ein Auto weggefahren.

Der Zeuge fand am Freitagmorgen den Kadaver eines Wildschweins, das offensichtlich erschossen wurde.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass im besagten Tatzeitraum keine Jäger in gejagt hatten.

