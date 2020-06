Wildschwein überlebt Autounfall bei Großbartloff

Offenbar unverletzt hat sich ein Wildschwein wieder entfernt, das gestern Morgen mit einem Auto zusammengestoßen ist. Gegen 8 Uhr war eine 39-jährige Frau aus Großbartloff mit ihrem Auto auf der Landstraße zwischen Großtöpfer und Frieda unterwegs, als das Schwein auf die Fahrbahn lief. In der Gemarkung von Frieda kam es zum Zusammenstoß. Das Wildschwein lief in ein Maisfeld zurück. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.