Wildunfälle im Altkreisgebiet Apolda

Zwei Wildunfälle hat die Polizei von Apolda am Ende der Woche aufgenommen. Am Donnerstag ereignete sich ein Unfall gegen 22 Uhr auf der Landstraße zwischen Auerstedt und Bad Sulza. Ein 25 Jahre alter Opel-Fahrer kam aus Richtung Auerstedt, als ein Wildschwein die Fahrbahn überquerte. Er konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern, blieb aber unverletzt. Am Fahrzeug entstand Schaden im Frontbereich in Höhe von geschätzten 500 Euro.

Auf der Landstraße zwischen Reisdorf und Auerstedt ereignete sich bereits zwei Stunden zuvor ein Zusammenstoß mit einem Reh. Dort konnte die Fahrerin eines Pkw Hyundai nicht mehr rechtzeitig bremsen. Auch sie bleib unverletzt. Am Pkw entstand Schaden von etwa 2000 Euro.