Wind weht Silvesterrakete auf Wiese – Großeinsatz für Feuerwehr

Nach Angaben der Polizei wurde die gezündete Silvesterrakete durch eine starke Windböe auf eine Wiese in der Nähe eines Waldes in Großbreitenbach geweht. Als sie auf das trockene Gras fiel, entzündete sich dieses sofort. Angefacht durch den Wind breitete sich der Brand anschließend schnell aus, so dass rund 500 Quadratmeter Gras binnen kurzer Zeit in Flammen standen.

Alarmiert wurden die Feuerwehren aus Altenfeld, Gehren und Großbreitenbach. Personen wurden nicht verletzt.

Die Feuerwehr weist darauf hin, dass Feuerwerkskörper kontrolliert abzubrennen sind. Speziell bei Raketen ist deren Flugbahn nach dem Anzünden zu verfolgen. Bei stürmischen Wetter sollten möglichst keine Raketen abgefeuert werden.