Polizei warnt vor falschen Werbeanzeigen in Branchenwegweiser

Bad Lobenstein. Bereits am vergangenen Freitag veröffentlichte die Polizei im Saale-Orla-Kreis eine Warnung vor falschen Werbeanzeigen in einem Branchenwegweiser.

So berichtete die Polizei am 14. August 2020, dass im Saale-Orla-Kreis vermehrt Kleinunternehmen eine Anzeige erstattet hätten, welche zuvor Werbeanzeigen in einem angeblichen Branchenwegweiser (vor allem für die Region Schleiz) geschaltet hatten. Offenbar fielen diese Unternehmen auf Trickbetrüger herein.

Demnach sind die betroffenen Firmen entweder über den E-Mail-Posteingang oder über das Fax von folgender Firma kontaktiert worden:

BIS BÜRGER INFO SYSTEME D.O.O.,

Jurija Gagarina 231

11197 Beograd/SRB.

Die mutmaßlichen Betrüger suggerieren dem jeweils angeschriebenem Unternehmen, dass deren Werbeanzeigen in besagtem Branchenwegweiser auslaufen würden. Die Firma BIS würde sich demnach um die zukünftigen Layouts kümmern. Dazu müsste das Unternehmen aber neue Verträge abschließen. Wie die Polizei informiert, hätten sich die Angeschriebenen beim Lesen regelrecht überrumpelt gefühlt.

Das Ziel der Täter sei einzig, ihre Opfer eine teuere Abo-Falle zu locken, warnt seit heute auch die Landespolizeiinspektion Suhl vor dieser Betrugsmasche. Auf derartige Schreiben sollte man sehr genau hinschauen und bei Unsicherheit die Polizei in der Nähre kontaktieren.