In Greiz sorgte ein herrenloser Koffer für Aufsehen (Symbolbild).

Wohnhäuser evakuiert: Herrenloser Koffer sorgt für Polizeieinsatz in Greiz

Greiz. In Greiz ist am Samstagabend ein herrenloser Koffer gefunden worden. Anwohner wurden in einer nahegelegenen Turnhalle untergebracht.

Am Samstagabend sorgte ein herrenloser Koffer in der Reichenbacher Straße in Greiz für einen größeren Einsatz der Polizei. Eine Anwohnerin entdeckte das Gepäckstück auf Höhe des Spectrum-Centers und alarmierte die Einsatzkräfte.

Laut Meldung der Beamten konnte der Inhalt des Koffers nicht eingesehen werden, so dass aus Sicherheitsgründen die umliegenden Häuser evakuiert wurden. Die Anwohner kamen in einer nahegelegenen Turnhalle unter. Auch die Bundesstraße wurde für mehrere Stunden voll gesperrt.

Spezialeinheiten des Landeskriminalamtes konnten den Koffer öffnen und stellten fest, dass sich lediglich Kleidung und Alltagsgegenstände im Koffer befanden. Gegen 23 Uhr war der Einsatz entsprechend beendet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.