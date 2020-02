Wunschlos glücklich - Beneidenswerte Bilanz

Jahreshauptversammlung. Zeit, um am Samstag Bilanz zu ziehen bei der Freiwilligen Feuerwehr in Bindersleben. Vermutlich gab es für die 37 Vereinsmitglieder zuerst eine Runde von Wehrführer Christian Wagner, der sich am Donnerstag über Familienzuwachs freuen durfte. Das war dann aber auch schon das Aufregendste. Wagners Rückblick auf 2019 fiel ohne spektakuläre Details aus. Die Zahlen belegen es. 37 Vereinsmitglieder hat die Wehr, 14 Kameraden – darunter neun Atemschutzgeräteträger – stellt die Einsatzabteilung, genauso viele die Alters- und Ehrenabteilung.

Keinerlei Nachwuchsprobleme

Auffallend: die gute Nachwuchsarbeit. Während andernorts händeringend Nachwuchs gesucht wird, muss Binderslebens Wehr sogar den Eifer dämmen. „Wir haben 25 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr. 12 davon sind jünger als zehn Jahre. Mehr geht nicht, wir können sonst die Betreuung nicht in ausreichendem Maße organisieren“, wirbt der stellvertretende Wehrführer Felix-Lucas Fritzsch um Verständnis. Alle 14 Tage läuft die Ausbildung, dazu gibt es Ausbildungscamps in den Ferien mit Zeltlager – 2019 fand das in Stotternheim statt –, wo der Nachwuchs auch mit Kino, Kletterpark, Escape-Room oder Maislabyrinth bespaßt wird. Leider sei es dann aber oftmals so, dass der gut ausgebildete Nachwuchs für die Feuerwehrarbeit verloren geht, wenn Studium oder Ausbildung rufen. Daher sei die Einsatzgruppe mit derzeit 14 Leuten eigentlich zu klein. „Wir würden uns über neue Mitglieder freuen“, sagt Fritzsch.

Nur neun Einsätze im Jahr 2019

Ausbildung und Einsätze absolvieren die Binderslebener Kameraden immer im Verbund mit denen aus Alach. Man teilt sich so auch in die unvermeidlichen Brandwachen bei Großveranstaltungen auf der Erfurter Messe. Wenn Brand- oder Hilfseinsätze nötig werden, treten die Freiwilligen Feuerwehren Bindersleben, Alach, Schmira, Töttelstädt und Frienstedt als Verband West auf. 2019 seien die Alarmierungen rückläufig gewesen, sagt Wehrführer Wagner. Zweimal sei man bei Verkehrsunfällen zu Hilfe geeilt, dreimal habe es gebrannt, je einmal wurde die Wehr zu einem Suizid und zu einer technischen Hilfeleistung gerufen. Und natürlich waren die Kameraden aus dem Verband West dabei, als im Erfurter Hauptbahnhof die große Terrorabwehrübung auf dem Plan stand. Dazu kam ein Einsatztraining am Flughafen. Das war es dann auch schon an Zählbarem. Die Vereinsarbeit funktioniert, die Technik schätzt Christian Wagner als zufriedenstellend ein. 2019 bekamen seine Kameraden neue Schutzbekleidung. „Zur Zeit sind keine Wünsche offen“, sagt er. Auch darum beneiden ihn andernorts nicht wenige Blauröcke.