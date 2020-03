Die Polizei in Gotha beschäftigt sich mit einem Unfall, bei dem eine Frau vor ein Auto rannte und anschließend den Unfallort verlassen hatte.

Friedrichroda. Eine noch unbekannte Frau ist am Montag (24. Februar) vor das Auto einer 54-Jährigen gerannt, anschließend verließ sie den Unfallort. Die Polizei sucht die Unbekannte nun.

Zeugen gesucht: Frau rennt vor fahrendes Auto und verlässt Unfallstelle

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall anfang der letzten Februarwoche in der Lindenstraße in Friedrichroda statt. Die 54-jährige Autofahrerin war gegen 15.10 Uhr in Richtung Reinhardsbrunner Straße unterwegs, als eine unbekannte Fußgängerin direkt vor ihr auf die Straße rannte. Demnach sei sie vom Parkplatz unterhalb der örtlichen Regelschule auf die Fahrbahn gesprungen.

Die 54-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern, die Fußgängerin streifte die Beifahrerseite und kam zu Fall. Anschließend sei die Frau sofort wieder aufgestanden und habe den Unfallort verlassen, heißt es von Seiten der Polizei weiter. An dem Auto entstand Sachschaden.

Eine Personenbeschreibung konnte die Autofahrerin der Polizei nicht geben. Wer den Zusammenstoß mitbekommen hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 zu melden. Die Bezugsnummer lautet 0047841/2020.