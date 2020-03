Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zigarettenautomat gesprengt und Fahrerflucht in Gotha

Fahrerflucht in der Johannesstraße

Zwischen 29. Februar, 17 Uhr, und 2. März, 6.15 Uhr, ist unbekanntes Fahrzeug in einen in der Johannesstraße geparkten roten Honda gefahren und anschließend geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas in besagtem Zeitraum beobachtet haben könnten. Hinweise an die Polizei Gotha unter Telefon: 03621/781124.

Von Fahrrad touchiert

Zu einem Unfall kam es am 6. März in der Gartenstraße. Eine Skoda-Fahrerin wollte auf ein Grundstück abbiegen, musste jedoch an einer Schranke anhalten. Ein vorbeifahrender Radfahrer stieß gegen ihr Auto und flüchtete anschließend. Er war laut Polizeimeldung männlich, mittelgroß, hatte einen dunklen Teint und fuhr auf einem lila-violetten Rad. Wer etwas beobachtet hat, soll sich unter Telefon: 03621/781124 melden.

Zigarettenautomat zerstört

Waltershausen Mehrere tausend Euro Schaden verursachten Unbekannte an einem Zigarettenautomaten in der Waltershäuser Ortsstraße. Durch den Sprengversuch ließen sich aber keine Waren oder Geld aus dem Automaten entwenden. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges in Automatennähe vor Dienstag, 10. März, wahrgenommen haben. Telefon: 03621/781124.

