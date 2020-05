Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zoll Erfurt findet 14.400 Zigaretten in Paketen

Über 14.400 nicht versteuerte Zigaretten hat das Hauptzollamt Erfurt letzte Woche in insgesamt acht Paketsendungen gefunden. Die Zigaretten mit tschechischer Steuerbanderole wurden sicher gestellt.

Alle acht Postsendungen seien nach Meldung des Zolls von Tschechien an deutsche Abnehmer versandt worden. „Der Erwerb von Tabakwaren in einem anderen Mitgliedstaat der EU ist nur dann steuerfrei, wenn die Tabakwaren für den Eigenbedarf selbst im anderen Mitgliedstaaten erworben und nach Deutschland befördert werden. Erfolgt der Versand per Post müssen die Zigaretten mit deutschen Steuerzeichen versehen sein und es wird immer von einem gewerblichen Zweck ausgegangen. Dieser ist nicht steuerfrei“, so Jessica Weigand, Pressesprecherin des Hauptzollamtes Erfurt.

Zöllner dürfen Pakete kontrollieren, wenn Verdacht besteht, dass verbotene Waren oder Waren, bei denen Beschränkungen vorliegen, enthalten sind. Das Brief- und Postgeheimnis ist in diesem Fall eingeschränkt.

