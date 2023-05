Zu laute Feier in Zeulenroda-Triebes: Mann hetzt seinen Hund auf 52-Jährigen

Zeulenroda-Triebes. Ein Streit wegen einer Feier in Zeulenroda-Triebes ist Sonntagabend komplett eskaliert: Ein 45-Jähriger hetzte seinen Hund auf einen Partygast.

Wegen einer lauten Feier in der Alleestraße in Zeulenroda-Triebes hatte sich ein 45-Jähriger am Sonntagabend gegen 21.35 Uhr gestört gefühlt, so dass er diese aufsuchte. Dabei geriet er mit einem 52-Jährigen in Streit, wie die Landespolizeiinspektion Gera mitteilte. Er schlug ihm zunächst ins Gesicht und hetzte dann seinen Hund auf den Mann, der in beide Oberschenkel gebissen wurde. Ein Rettungswagen musste anrücken.

Die Polizei begleitete den 45-Jährigen anschließend zu seiner Wohnanschrift, um seine Personalien aufzunehmen. Dabei versuchte dieser, sich aus den Griffen der Beamten zu lösen. Wegen seines aggressiven Verhaltens wurde der Mann dann in Gewahrsam genommen. Aber auch in der Polizeidienststelle wurde er nicht ruhiger, sondern beleidigte fortwährend die Polizisten. Er muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Wegen der polizeilichen Maßnahme wurde der 45-Jährige leicht verletzt, die Beamten blieben unverletzt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.