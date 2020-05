In Thüringen kam es auch am Montag auf den Autobahnen zu etlichen Unfällen wegen unangepasster Geschwindigkeit bei Regen. Symbolfoto

Triptis. Auch am Montag gab es auf Thüringens Autobahnen wieder mehrere Unfälle wegen zu hoher Geschwindigkeiten bei Regen. Bereits am Sonntag gab es mehrere Unfälle.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zu schnell bei Regen: Erneut etliche Unfälle auf Thüringer Autobahnen

Nach Angaben der Polizei ereigneten sich zunächst ein Unfall wegen unangepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn auf der A4 zwischen Gera-Langenberg und Rüdersdorf in Fahrtrichtung München. Der Fahrer eines Pkw war hier ins Schleudern geraten und anschließend mit der Mittelleitplanke kollidiert.

Sechs Unfälle auf A9

Im weiteren Tagesverlauf ereigneten sich allein zwischen 13.45 Uhr und 17 Uhr sechs Unfälle auf der A9, in denen acht Fahrzeuge verwickelt waren. Demnach verloren drei Verkehrsteilnehmer kurz hintereinander zwischen den Anschlussstellen Lederhose und Triptis in Fahrtrichtung München die Kontrolle über ihre Autos, weil sie zu schnell bei Regen unterwegs waren.

Der erster fuhr gerade auf der linken von drei Fahrspuren, als er auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet und in die Mittelleitplanke krachte, danach nach rechts abkam und mit einem weiteren Auto kollidierte. Anschließend stießen beide Autos mit einem Lkw zusammen.

Gut eine Stunde später kam an der gleichen Stelle ein weiterer Autofahrer ins Schleudern. Auch er fuhr daraufhin zunächst in die Mittelleitplanke und wurde anschließend nach rechts in den Graben einer Böschung geschleudert. Nur wenige Minuten später krachte hier noch ein Auto in die Mittelleitplanke. Ursache hier: Unangepasste Geschwindigkeit entsprechend der Witterungsverhältnissen.

Polizei meldet: Keine Verletzten

Gegen 16 Uhr ereilte ein nächster Pkw-Fahrer das gleiche Schicksal. Zuvor hatte es nochmal auf der A4 zwischen Gotha und Gotha-Boxberg gekracht. Hier hatte ein Pkw-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen können und war mit seinem Auto auf einen Lkw aufgefahren. Auf der A4 gab es bereits am Sonntag eine kleine Unfallserie, nachdem es zuvor mit regnen begonnen hatte.

Rund eine viertel Stunde später schleuderte zwischen den Anschlussstellen Schleiz und Bad Lobenstein der nächste Autofahrer in die Leitplanke. Die Bergungsarbeiten waren hier erst gegen 18 Uhr abgeschlossen.

Gegen 17 Uhr hatte es dann noch ein Pkw-Fahrer verpasst, die Geschwindigkeit dem Wetter und den Straßenverhältnissen anzupassen. Sein Auto krachte zwischen Lederhose und Triptis in die Mittelleitplanke.

Bei allen hier aufgeschriebenen Unfällen gab es laut Polizei-Angaben keine Verletzten.