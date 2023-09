Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer im Saale-Holzland-Kreis: Schwerverletzte und Rettungseinsatz mit Hubschrauber

Waltersdorf. In Waltersdorf kam es zu einem schweren Fahrradunfall, bei dem eine 52-jährige Frau schwere Verletzungen erlitt und ein Rettungshubschrauber im Einsatz war.

Ein Rettungshubschrauber sowie Polizei kamen am Sonntag gegen 15 Uhr in Waltersdorf zum Einsatz. Grund des Einsatzes war, dass zwei Fahrradfahrer am Orteingang, aus Richtung Lindenkreuz kommend, kollidierten. Hierdurch kamen Beide zu Fall. Bei dem Sturz zog sich eine 52-Jährige laut Polizei schwere Verletzungen zu. Ihr 55-jähriger Unfallgegner erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungshubschrauber sowie ein Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. An den Fahrrädern entstand Sachschaden.

