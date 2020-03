Eisenach. Einbruch in Gaststätte und in Apotheke. Polizei kann Täter dingfest machen.

Zwei Einbrüche in Eisenach

In der Nacht von Sonntag auf Montag brach ein 40-Jähriger in eine Gaststätte in der Georgenstraße ein und stahl Bier und Lebensmittel, meldet die Polizei. Bei der sofort eingesetzten Fahndung konnte er jedoch aufgegriffen und festgenommen werden. Nach Anzeigenaufnahme wurde er, auf Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, wieder entlassen.

Zu einem weiteren Einbruch kam es bereits am Donnerstag in eine Apotheke in der Eisenacher Bahnhofstraße. Auch hier konnte ein ein 32-Jähriger festgenommen werden. Die Beamten, die ihn aufgriffen, fahndeten gerade nach einem Einbrecher in eine Apotheke in der Georgenstraße, dessen Beschreibung auch auf den 32-Jährigen zutraf.

Er habe sich bei der Festnahme so massiv gewehrt, dass Pfefferspray eingesetzt und er gefesselt werden musste, heißt es in der Polizeimeldung dazu. Ein Beamter sei dabei leicht verletzt worden.

Am nächsten Tag ging es für den Einbrecher in die Justizvollzugsanstalt. Es wird geprüft, ob er auch in die Apotheke in der Georgenstraße einbrach.