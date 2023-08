Zwei Frauen wollen Rentnerin ausrauben - die beißt zu

Die Täterinnen klingelten an der Haustür (Symbolfoto).

Jena. Mit einem Trick wollten zwei Frauen eine Rentnerin in deren eigenen Wohnung ausrauben. Doch so einfach machte es die 84-Jährige den Räuberinnen nicht.

Zwei Frauen im Alter von 46 und 39 Jahren haben in Jena versucht, eine 84-Jährige auszurauben.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, baten die beiden Frauen die 84-Jährige am Freitagmittag an ihrer Wohnungstür um Geld. Dazu zeigten sie einen Zettel vor.

Als sich die Geschädigte den Zettel genauer ansehen wollte, wurde sie gewaltsam zur Seite gedrängt und die beiden Beschuldigten drangen in die Wohnung ein.

Die 84-Jährige wehrte sich im Wohnungsflur, schrie und biss einer Frau in die Schulter. Die Frauen flüchteten ohne Beute.

Die Polizei nahm beide Frauen vorläufig fest. Die 46-Jährige kam später in eine Justizvollzugsanstalt, bei der 39-Jährigen war der, strafprozessual geforderte, dringende Tatverdacht nach Angaben der Polizei nicht gegeben.

